Mercoledì 22 aprile 2020 - 12:10

Coronavirus, Anglat: Per fase 2 liberalizzare Ztl per i disabili

Romeo (pres Ass. tutela persone con disabilità) fa appello a min. De Micheli

Roma, 22 apr. (askanews) – “Nella ripartenza é fondamentale che vengano liberalizzati gli accessi alle Zone a Traffico Limitato e la sosta negli stalli a pagamento per le persone con disabilità, possessori di Cude”. Lo afferma Roberto Romeo, presidente dell’Anglat, l’Associazione nazionale che dal 1980 è impegnata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie e, dal 2009, opera per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, che aggiunge “Nella Fase 2, che prevede l’apertura di attività e servizi di trasporto pubblico, sulla base delle limitazioni che verrano attuate per garantire la salute dei cittadini ed in relazione allo scarso livello di accessibilità dei servizi su gomma e su ferro, a livello regionale e locale, sará fondamentale favorire la circolazione e la sosta delle vetture al servizio delle persone con disabilità, in possesso del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (Cude).”

“Facciamo appello quindi alla Ministra dei Trasporti, Paola De Micheli” – evidenzia Roberto Romeo – “affinché, viste le limitazioni, ed in coerenza con il DPR 495/92 e con gli articoli 4, 9 e 20 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, intervenga con urgenza, attraverso una disposizione che imponga ai Comuni la liberalizzazione della sosta negli stalli a pagamento gestiti o dati in concessione e degli accessi ZTL nei Comuni per i titolari di Cude, affinché le persone con disabilità e le loro famiglie possano ricominciare a muoversi in autonomia e senza vincoli burocratici e pesi economici.”

“È necessario che il Governo inizi a dare un segno tangibile di attenzione alla mobilità e all’autonomia delle persone con disabilità – Conclude il Presidente dell’Anglat – con un provvedimento che tra l’altro non prevede alcuno stanziamento economico a carico dello Stato e dei cittadini.”