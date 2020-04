Martedì 21 aprile 2020 - 13:56

Migranti, Lamorgese: sanatoria allo studio per agricoltura

In corso valutazione per colf e badanti

Roma, 21 apr. (askanews) – E’ allo studio del governo la valutazione delle regolarizzazione di lavoratori nel settore agricolo e delle pesca. “Si tratta di un provvedimento per la regolarizzazione non di tutti ma di quelli che servono”. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha risposto alle domande in corso dell’audizione in Commissione Affari Costituzionali.

“Non c’è ancora nulla di concreto per la regolarizzazione di colf e badanti”, ha aggiunto il titolare del Viminale.