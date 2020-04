Lunedì 20 aprile 2020 - 15:19

Per Ordine psicologi un lombardo su tre vive pandemia con ansia

Seguita da sintomi ossessivi, attacchi di panico e ipocondria

Milano, 20 apr. (askanews) – In Lombardia quasi una persona su tre vive la pandemia da Covid-19 con ansia, teme il contagio e di essere impreparato a gestire la situazione, tanto per sè quanto per i famigliari. È questo il principale segnale raccolto dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia attraverso il servizio telefonico di supporto psicologico che che in meno di un mese ha ascoltato oltre 565 cittadini.

Il numero di telefono 02 82396234 è attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 e viene gestito da esperti in psicologia dell’emergenza coordinati dall’Ordine, appartenenti a Croce Rossa Italiana, Psicologi per i Popoli, Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza (Sipem), Squadra Psicosociale per le Emergenze (Spe), Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom) ed Emdr Italia.

Al filo diretto, inaugurato lo scorso 24 marzo, si rivolgono soprattutto le donne (63% circa). La durata media delle chiamate supera i 17 minuti, per un totale di oltre 10 mila minuti di conversazione finora gestiti dagli operatori del servizio.

I sintomi ansiosi, riferiti da oltre il 28% delle persone, sono il problema più sentito, con numerosi casi che arrivano a lamentare sintomi ossessivi, attacchi di panico e ipocondria. Il 16% dei chiamanti manifesta invece una profonda tristezza e sintomatologie di tipo depressivo, legate principalmente all’isolamento e la solitudine, la perdita del lavoro, la difficoltà ad elaborare un lutto.

La paura del coronavirus viene segnalata dal 13% delle persone, dato interessante che fa pensare che la maggioranza di chi chiama non tema il contagio in sé, quanto le conseguenze nell’organizzazione di una nuova normalità. In qualche altro caso è la rabbia a prevalere nella conversazione con lo psicologo, sia per il senso d’impotenza nei confronti del virus, sia per i divieti e le misure di distanziamento sociale.