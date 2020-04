Lunedì 20 aprile 2020 - 07:15

Papa: politici cerchino bene del Paese, non del partito

Soprattutto in questo momento di pandemia

Città del Vaticano, 20 apr. (askanews) – “Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che hanno vocazione politica: la politica è una forma alta di carità. Per i partiti politici nei diversi Paesi, perché in questo momento di pandemia cerchino insieme il bene del Paese e non il bene del proprio partito”.

A spiegarlo è stato Papa Francesco che questa mattina ha ripreso le celebrazioni mattutine a Casa Santa Marta.