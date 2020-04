Lunedì 20 aprile 2020 - 11:03

“A Roma termoscanner, app salta coda e unità di medici Covid-19”

Proposte medici per Fase 2: obbligo dpi e "Epidemic Intelligence"

Roma, 20 apr. (askanews) – Uso obbligatorio di mascherine, guanti e gel igienizzanti per tutti; distanziamento sociale: più smart working al lavoro, accesso contingentato e a “numero chiuso” nei locali pubblici, con app “salta coda” per centri commerciali e outlet con cui prenotare giorno e orario per gli acquisti, evitando pericolose concentrazioni di persone; termoscanner in stazioni ferroviarie, metropolitane, centri commerciali e uffici pubblici e privati; personale medico e sanitario nelle aziende che, in caso di necessità, operi da filtro, ed applichi i protocolli sanitari previsti isolando il paziente positivo ed attivando il triage; capacità e risorse per eseguire il tracciamento epidemiologico con tamponi ed in questa fase anche i test seriologici (almeno molte migliaia alla settimana); centri periferici di monitoraggio a diffusione capillare sul territorio, degli “Epidemic Intelligence” che rilevino precocemente ogni segnale di accensione di focolai epidemici; medici Covid-19 territoriali, specificamente formati, inseriti in unità mobili di pronto intervento da attivare in caso di possibili focolai; potenziamento della sanità territoriale.

Sono gli strumenti utili, da un punto di vista sanitario, da mettere in atto nella Fase due secondo l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma: il presidente Antonio Magi ha inviato sul tema una lettera al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e alla sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“La situazione epidemiologica nella nostra Regione e nella nostra città – ha spiegato Magi – mostra per ora numeri di contagi, in rapporto al numero degli abitanti che ci fanno ben sperare. Come Ordine dei Medici ed Odontoiatri di Roma e Provincia, in attesa della cosiddetta ‘Fase Due’ crediamo sia importante iniziare, da Subito, a ‘progettare’ quello che sarà il nostro futuro da qui ai prossimi mesi/anno, in attesa di un vaccino efficace in grado di immunizzarci tutti dal Sars Cov 2. Certamente immaginare di organizzare un territorio esteso come quello di Roma e della sua provincia non è facile, ma è necessario farlo da subito in vista delle prossime settimane quando auspicabilmente la vita produttiva e con essa le attività del nostro territorio pian piano potranno ricominciare”.

“Si aprirà con i giusti tempi ed accortezze una ‘nuova normalità’ tra dispositivi e regole. Questa fase due, che purtroppo non possiamo prevedere quanto durerà, dovrà evitare di farci impantanare nelle sabbie mobili a causa di una iper-regolamentazione e quindi poche, chiare e semplici regole, facili da comprendere e da rispettare. Bisognerà evitare norme contrastanti e quelle aperte all’interpretazione poiché proprio lì si annidano maggiormente i problemi”, ha concluso Magi.