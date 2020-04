Domenica 19 aprile 2020 - 17:30

Coronavirus, Zaia: chiudere confini regionali? E’ Sud contro Nord

"Noi siamo quelli che abbiamo sempre accettato e ospitato tutti"

Roma, 19 apr. (askanews) – “Chiudere confini regionali? E’ Sud contro Nord”, lo ha sottolineato Luca Zaia, il presidente della regione Veneto, durante la videoconferenza, in diretta Facebook, per fare il punto dell’emergenza coronavirus.

“Al momento non ci risulta che siano allo studio ipotesi che riguardano il blocco degli spostamenti tra alcune regioni. Anche perché se riguarda il Veneto devono parlare con noi, magari ha anche delle basi scientifiche, ma al momento non ne sappiamo nulla, certo che sarebbe difficile bloccare gli spostamenti fuori regione quando riapri il Paese, specie per le imprese”, ha detto Zaia rispondendo ad una domanda riguarda l’ipotesi che sarebbe allo studio.

In particolare, a fronte di richieste come quelle che arrivano dal governatore della Campania, e in parte dalla Puglia, di chiudere almeno in una prima fase a chi arriva dal Nord, Zaia ha risposto tranchant: “Ma che roba è? E’ Sud contro Nord”.

“Cosa è una prima forma di autonomia? Il Sud ha deciso di sposare il nostro progetto autonomista? Lo dico come battuta”, ha sottolineato Zaia, aggiungendo rivolto ai giornalisti: “Poi posso fare anche appello? Finitela di dire Nord contro Sud, se sono loro che chiudono le frontiere sarà Sud contro Nord, una volta nella vita è possibile che dite anche questo? Loro propongono di chiudere i confini regionali, la Campania, e i titoli? “Nord contro Sud”, è Sud contro Nord sta roba qua, altro che Nord contro Sud”. “A parte questo – ha proseguito Zaia – mettetevi nei pani di un cittadino che sale in treno, allora che vuol dire che i treni verranno tutti soppressi? Tutti i treni che escono dai confini regionali non hanno più senso. Il Frecciarossa non parte più da Roma per Milano, sta fermo, non ci sarò alcun tipo di trasporto autorizzato, ma che proposta è questa? Se stiamo parlando di confini regionali, poi se c’è qualcuno che vuole preservare un’area delicata questo è comprensibile, ma dire che i confini regionali non si varcano… ci spiegheranno come fanno a mettere in piedi queste misure. Fermo restando che noi siano quelli che abbiamo sempre accettato e ospitato tutti, io non ho fatto un’ordinanza per mandare via la gente dalle seconde case”.