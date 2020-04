Sabato 18 aprile 2020 - 19:32

Incremento casi totali di coronavirus +3491: il 5,6% tamponi fatti

Sono 107.771 le persone attualmente positive: +809; 482 i morti oggi

Roma, 18 apr. (askanews) – Sono 107.771 le persone attualmente positive al coronavirus in Italia, ieri 106.962, con un aumento quindi di +809. Così dal bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione civile, per la prima volta senz conferenza stampa.

Dei 107.771 casi 80.031 sono in isolamento domiciliare, 25.007 ricoverati con sintomi, ieri erano 25.786, segnando quindi -779, e 2.733 in terapia intensiva, ieri erano 2.812, si registra quindi un calo di -79.

Le quattro regioni che registrano più casi attivi sono Lombardia (19.136 i dimessi/guariti e 12.050 morti), Emilia-Romagna 13.584 (5.635 dimessi/guariti e 2.965 deceduti), Piemonte 14.223 casi (3.989 dimessi/guariti e 2.252 deceduti), in Veneto 10.444 (4189 dimessi/guariti e 1059 deceduti).

Il totale dei guariti oggi è 44.927, ieri 42.727 con un aumento di +2.200.

Il totale dei deceduti segna 23.227, ieri era 22.745, oggi sono quindi 482 le persone che hanno perso la vita.

I casi totali di coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 175.925 e l’incremento dei casi totali rispetto a ieri è +3.491.

Il numero dei tamponi fatti in totale è 1.305.833 (255.331 in Lombardia, 121.220 in Emilia-Romagna, 91.844 in Piemonte, 247.329 in Veneto). Ieri in totale erano stati fatti 1.244.108 tamponi, oggi quindi sono +61.725. Su 61.725 tamponi sono risultati 3491 casi positivi, significa che è stato rilevato un caso positivo ogni 17,68 tamponi fatti, ovvero il 5,66%.

Diminuisce quindi – secondo i dati sanitari diffusi oggi dal Dipartimento della Protezione civile – i carico sugli ospedali: tra gli attualmente positivi 2.733 sono in cura presso le terapie intensive con una decrescita di 79 pazienti, rispetto a ieri e 25.007 persone sono ricoverati con sintomi, con un decremento di 779 pazienti rispetto a ieri.

Il 74% degli attualmente positivi è in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.195 in Lombardia, 13.584 in Emilia-Romagna, 14.223 in Piemonte, 10.444 in Veneto, 6.470 in Toscana, 3.412 in Liguria, 3.172 nelle Marche, 4.282 nel Lazio, 3.045 in Campania, 1.985 nella Provincia autonoma di Trento, 2.694 in Puglia, 1.403 in Friuli Venezia Giulia, 2.171 in Sicilia, 1.971 in Abruzzo, 1.556 nella Provincia autonoma di Bolzano, 431in Umbria, 881 in Sardegna, 832 in Calabria, 549 in Valle d’Aosta, 262 in Basilicata e 209 in Molise.