Sabato 18 aprile 2020 - 17:10

In Lombardia le vittime sono 5 volte più numerose che durante la Guerra Mondiale (Arcuri)

150mila test seriologici pronti tra qualche settimana

Roma, 18 apr. (askanews) – Ieri sera purtroppo il bollettino della sofferenza ci ha detto che il coronavirus ha lasciato 22745 vittime. E’ un numero impressionante”. Così in conferenza stampa il Commissario Straordinario per l’Emergenza Domenico Arcuri presso la Protezione civile, che ha proseguito: “Tra l’11 giugno 1940 e il primo maggio 1945 durante la II Guerra Mondiale a Milano persero la vita nei bombardamenti 2000 civili in 5 anni, per il coronavirus in due mesi in Lombardia ci hanno lasciato 11851 civili, 5 volte di più in soli due mesi. Stiamo vivendo una grande tragedia, siamo riusciti a fronteggiarla ma non ancora a sconfiggerla”.

Arcuri ha quindi parlato dei prossimi passi a cui sta lavorando: Servirà “qualche settimana” per fare i primi 150mila test sierologici tesi ad accertare la diffusione del coronavirus in tutta Italia. “Pensiamo che si debba tutti insieme a trovare uno standard che purtroppo abbiamo ancora bisogno di qualche settimana per trovare”, ha detto.

Arcuri ha ricordato che mercoledì 15 aprile il ministero della Salute ha chiesto di trovare “la modalità più trasparente e veloce di acquisire 150mila test sierologici per potere fare un importante campionamento della popolazione italiana, della vita del virus, della natura dei contagi, differenziati per fasce di età, luoghi, tipologie di individui”. In “44 ore”, ha proseguito il commissario, “ieri alle 17 abbiamo pubblicato una procedura di gara per soddisfare questa richiesta”. Il ministero della salute e il comitato tecnico-scientifico hanno definito 8 requisiti minimi “solo se si soddisfano i quali si può entrare nel novero dei soggetti che una commissione autorevole, che verrà insediata nelle prime ore, valuterà”.

La gara verrà aggiudicata il 29 aprile, ha detto Arcuri che non ha fornito una data esatta sulla entrata in vigore di questi test. I dati “convergeranno al ministero della Salute passando per i sistemi informativi delle singole regioni”. Inoltre, “il bando di gara prevede che si richiedano altri 150mila kit reagenti” per una seconda campionatura.

Arcuri ha quindi parlato delle polemiche sulle forniture di mascherine sottolineando che “la vergognosa speculazione sulle mascherine si sconfigge definitivamente con due strumenti: mettere sul mercato a titolo gratuito più mascherine possibile e – lo metteremo in campo prestissimo – fissare il prezzo massimo al quale le varie tipologie di mascherine possono essere vendute”.

“Siamo in condizione di soddisfare completamente il fabbisogno” ha aggiunto Arcuri. “Usciremo dall’emergenza quando finirà e nessuno sa purtroppo quando. “Nell’ultima settimana abbiamo consegnato alle regioni 25 milioni e mezzo di mascherina, 3,6 la media giornaliera, le regioni hanno a ieri sera uno stock di 39,1 milioni di mascherine nei magazzini. Abbiamo distribuito 3720 ventilatori negli ospedali italiani, 992 solo nell’ultima settimana, pari al 27% del totale. Ormai la dotazione di ventilatori non solo è sufficiente ma si sta progressivamente distribuendo su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo lasciare un’altra disuguaglianza nelnostro paese”.

Per quanto riguarda la App per il “contact tracing”, secondo Arcuri andrebbe scaricata dal 70 per cento di italiani per funzionare debitamente. “L’installazione di questa app sarà solo volontaria, non verrà fatta nessuna imposizione ad alcun cittadino che non verrà obbligato ad installarla al suo telefono mobile”, ha detto Arcuri, che ha proseguito: “Ovviamente ci aspettiamo che un numero molto alto di cittadini collabori: gli esperti che hanno contribuito a supportare questo processo dicono che almeno il 70% della popolazione italiana dovrebbe installarlo per dare alla app un significato importante”.

La app “quando arriverà sui telefoni dei cittadini ne garantirà completamente l’anonimato in ossequio a normative nazionali e internazionali sulla privacy”, ha detto Arcuri: “Non ci sarà alcuna finalità diversa né potrebbe essere il contrario. C’è completa tutela della privacy. I dati saranno conservati in server o cloud pubblico, anche se sono per definizione criptati, per cui non c’è nessuna preoccupazione intorno al loro maldestro utilizzo. La app utilizzerà il bloototh e non la geolocalizzazione perché questo prevedono le norme sulla privacy”. L’azienda che ha creato la app, ha detto Arcuri, “ha donato a titolo definitivamente e interamente gratuito il frutto del loro lavoro al governo: nessuno qui guadagna nulla”.

Fgl/Int11