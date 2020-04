Venerdì 17 aprile 2020 - 19:42

Trasferiti sulla nave Rubattino i 146 migranti della Alan Kurdi

A bordo personale Cri per l'assistenza sanitaria durante quarantena

Roma, 17 apr. (askanews) – Sono terminate le operazioni di trasferimento sulla nave Rubattino, della società Tirrenia (ora Compagnia italiana di navigazione), delle 146 migranti che si trovavano a bordo della Alan Kurdi. Le operazioni, avvenute a largo del porto di Palermo, si sono svolte sotto il coordinamento tecnico della Guardia costiera di Palermo.

Il trasferimento dalla Alan Kurdi al Rubattino – spiega la Guardia costiera – è avvenuto dopo l’affiancamento delle due navi. La cornice di sicurezza alle operazioni è stata garantita dalla presenza in area di mezzi navali della Guardia costiera, tra cui la nave Diciotti, che ha messo in mare due battelli con a bordo i soccorritori marittimi della Guardia Costiera e personale sanitario Cisom. Hanno partecipato anche una motovedetta della Guardia di finanza e i servizi tecnico-nautici portuali. La nave Rubattino – sottolinea la Guardia di finanza – sosterà per tutta la durata della quarantena a circa un miglio dal Porto di Palermo con personale della Croce rossa italiana a bordo che garantirà la necessaria assistenza sanitaria”.