Il remdesivir funziona secondo i primi dati parziali dei trial clinici

Il farmaco Gilead è promettente contro il COVID-19, ma cautela

New York, 17 apr. (askanews) – I dati parziali dei trial clinici su un farmaco della società statunitense Gilead hanno dato dei primi risultati positivi, accendendo le speranze di una cura efficace contro il coronavirus, che sta spingendo in rialzo i future a Wall Street (Dow Jones +3%). Gli analisti del settore biotech, però, invitano alla prudenza, come si legge sui principali quotidiani statunitensi; la stessa Gilead ha sottolineato che si tratta solo di dati parziali. Il sito di informazione medica Stat News ha pubblicato che i primi dati parziali sui test con il farmaco antivirale Remdesivir su pazienti affetti da gravi forme di Covid-19 sono incoraggianti.

Secondo quanto affermato – durante un forum interno, poi diffuso senza autorizzazione – da Kathleen Mullane, la responsabile degli studi condotti dall’Università di Chicago, sarebbero stati registrati risultati positivi, con una rapida guarigione dalla febbre e dai problemi respiratori, che in molti casi hanno portato alle dimissioni dei pazienti in meno di una settimana. Gilead, in un comunicato, ha dichiarato comunque che “tutti i dati devono essere analizzati prima di trarre conclusioni dallo studio”.

Anche l’Università di Chicago ha sottolineato che, per definizione, i dati parziali di un test clinico sono incompleti e che “arrivare a conclusioni a questo punto è prematuro e scientificamente debole”. Gilead aspetta i risultati dello studio di fase 3 sui pazienti colpiti da Covid-19 a fine mese, e ulteriori dati provenienti da altri studi dovrebbero essere disponibili a maggio. Molte speranze poggiano sul Remdesivir perché ha mostrato di essere efficace per fermare il virus dell’ebola, che ha un meccanismo di riproduzione simile al Sars-Cov-2, il virus che provoca la Covid-19.

