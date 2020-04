Venerdì 17 aprile 2020 - 10:45

Fontana più prudente sulla riapertura: “Deciderà la scienza”

Il governatore della Lombardia a Mattino Cinque

Milano, 17 apr. (askanews) – Sarà la scienza a decretare se in Lombardia sarà possibile avviare il graduale ritorno alla normalità già dal 4 maggio prossimo, ma nel frattempo “dobbiamo iniziare a prepararci”. Lo ha sottolineato il governatore Attilio Fontana intervenendo in collegamento a Mattino 5, su Canale 5.

“Se la scienza ci dirà che bisogna stare chiusi, staremo chiusi”, ha messo in chiaro Fontana spiegando che “la ripapertura comporta una serie di cambiamenti sostanziali del modo di vivere, per cui non possiamo farci trovare impeparati”. Perchè “nell’ipotesi in cui l’evoluzione del virus fosse positiva e se ci fossero le condizioni per ripartire il 4 di maggio, noi dovremmo essere pronti”. In particolare, ha insistito il governatore lombardo, entro quella data “dovremmo aver previsto tutte le condizioni perchè la riapertura non prescinda mai dalla sicurezza dei cittadini”.

fcz/sam