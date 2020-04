Venerdì 17 aprile 2020 - 08:02

Azzolina: le scuole non riapriranno a maggio

"Troppi rischi, non cancelliamo gli sforzi fatti"

Roma, 17 apr. (askanews) – In Italia la situazione è ancora troppo pericolosa per pensare di riaprire le scuole. Lo afferma la ministra per la Pubblica istruzione, Lucia Azzolina, in un’intervista al Corriere della sera.

“Il Governo a giorni prenderà una decisione – spiega la ministra -. Ma con l’attuale situazione sanitaria ogni giorno che passa allontana la possibilità di riaprire a maggio. Significherebbe far muovere ogni giorno oltre 8 milioni di studenti”.

“Scegliere di seguire un principio di cautela, come consigliato dalla comunità scientifica – aggiunge -, è una decisione molto politica. E non affatto scontata. Solo ieri ci sono stati altri 525 morti. Non cancelliamo gli sforzi fatti finora”.

sen/sam