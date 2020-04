Mercoledì 15 aprile 2020 - 17:37

Piano sud, Provenzano: strumento ancora valido. Può guidare ripartenza

Va attuato e potenziato

Roma, 15 apr. (askanews) – “Il Piano per il Sud, presentato giusto una settimana prima che scoppiasse la fase più acuta dell’emergenza, è ancora uno strumento valido e può guidare la fase della ripartenza”. Un piano che ora va “attuato e potenziato”

Il ministro per il Sud e la Coezione territoriale, Giuseppe Provenzano, rispondendo ad un’interpellanza durante il question time alla Camera, ha espresso la sua preoccupazione “preoccupazione per l’impatto della crisi sul Mezzogiorno. Il Sud non aveva ancora sanato le ferite della grande recessione e versava in condizioni di fragilità già allarmanti prima di questa crisi”.

“E’ stato calcolato che al termine della crisi la situazione complessiva nel nostro Meridione sarà peggiorata di un buon 15% rispetto al 2008 – aggiunge Provenzano – Proprio per questo vorrei ricordare che il lavoro per il Piano per il Sud sta andando avanti, con interventi in sede Cipe e nell’ambito dei Fondi di sviluppo e coesione”.