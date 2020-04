Mercoledì 15 aprile 2020 - 17:09

La pandemia riscopre il vicinato. E una app lo rende utile

Su Nextdoor nascono mappa della solidarietà e gruppi di quartiere

Milano, 15 apr. (askanews) – C’è il medico che a fine turno si offre per fare prelievi di sangue ai vicini di casa. Chiara che nel suo quartiere, Porta Venezia a Milano, ha creato il gruppo “Aiutiamoci con il sorriso”, oltre 87 membri che condividono messaggi, link e informazioni utili in queste settimane di quarantena. Lorella, che vive nel quartiere Marconi a Bologna, che nella sua piccola sartoria ha iniziato a produrre mascherine per regalarle ai vicini e a chi ne avesse bisogno. E ancora Gabriella, quartiere Isola a Milano, che offre, a titolo gratuito, lezioni online di ginnastica posturali, ovviamente ai vicini. Sono le storie di vicinato ai tempi della quarantena per il nuovo coronavirus. A renderle possibili, in tempi di chiusura forzata nelle quattro mura domestiche, piattaforme tecnologiche come la app Nextdoor che, in queste settimane, ha scoperto una nuova mission.

“E’ stato un cambiamento abbastanza radicale, considerato che per più di un anno ci siamo posizionati come una sorta di piazza digitale dove le persone si conoscono prima virtualmente per poi conoscersi effettivamente anche off line – ci ha detto Amedeo Galano, head of community di Nextdoor – c’è stato un cambiamento radicale, quasi incontrollabile. La forza di Nextodoor però si basa sul fatto che si tratta di un network di prossimità quindi le persone sanno di essere vicine. Questo ha giocato a nostro favore e ha reso possibile creare un clima di fiducia a prescindere dal conoscersi di persona o meno, consentendo alle persone di scambiarsi consigli utili in tutto il periodo pandemico. Il cambiamento è stato molto dal sociale all’utile”.

In queste settimane in cui il baricentro delle relazioni sociali si è spostato dalla vita reale al web, una app come Nextdoor, già attiva in molti Paesi, dagli Stati Uniti al Regno Unito, Germania, Francia, Olanda, Italia, Australia, per citarne alcuni, ha assistito in Italia a un crescente trend solidale, con un aumento nell’ultimo mese della parola “aiuto” (in tutte le sue accezioni, come “cercasi aiuto” “offresi aiuto” etc.) di 30 volte tanto rispetto al mese precedente. “Dal punto di vista qualitativo, l’engagement è aumentato del 55%, rispetto a un periodo comparabile. I nostri nuovi utenti sono tantissimi – ha spiegato Galano – Specialmente nelle città chiave come Milano, Bologna, Roma, Torino e Firenze, abbiamo visto un aumento molto grande anche semplicemente in termini di aiuto e solidarietà. La funzione gruppi lanciata da poco ha avuto una esplosione con gruppi come mamme e papà, acquisto verdure, mascherine etc e soprattutto abbiamo visto un aumento di una mappa che avevamo già creato in passato dove tu puoi entrare e vedere su un menù laterale dove risiedono i tuoi vicini. Devi semplicemente pinnarti nella mappa e scrivere che sei disponibile a prendere per esempio delle medicine o altri beni di prima necessità o disponibile a una chiamata in caso fossi solo. E’ una bellissima iniziativa che stiamo continuando a promuovere”. La Mappa della Solidarietà, così è stata ribattezzata, è stata creata appositamente per la quarantena. Si tratta di una mappa interattiva del proprio quartiere dove far sapere agli altri la propria disponibilità ad aiutare chi ne ha più bisogno. Coloro che sono invece in cerca di aiuto possono visitare la mappa e vedere istantaneamente chi sta offrendo una mano, anche nei quartieri limitrofi.

“L’idea dei gruppi della solidarietà invece ci è venuta dopo che una ragazza di nome Chiara aveva lanciato un gruppo ‘Aiutiamoci con il sorriso’ e ci ha incuriosito – ha spiegato Galano – Lei aveva voluto scambiarsi idee durante le settimane del coronavirus ma questo è solo un esempio. Si va dal dottore che dopo il suo turno di lavoro si è messo a disposizione per fare dei prelievi ematici ai vicini di casa alle persone che hanno organizzato un flashmob dai balconi. Cose molto semplici che testimoniano la solidarietà di quartiere”.

Come la pandemia con la sua quarantena forzata cambierà le nostre relazioni di prossimità è difficile prevederlo. Di sicuro in queste settimane stanno nascendo conoscenze che altrimenti forse non sarebbero nate. “Io credo che andassimo troppo veloci – ha riflettuto Galano – questa è una bella mazzata ma questo rallentamento si riflette in un amore per quello che è intorno. Il vicinato ne è un esempio. Per la nostra app io sono molto ambizioso: spero che tante associazioni locali sbarchino su Nextdoor per sentirsi parte di una comunità, che diventi una piattaforma di comunicazione tra enti governativi e non a livello locale”.