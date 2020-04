Mercoledì 15 aprile 2020 - 16:09

Coronavirus, Lombardia: piano ‘nuova normalità’ dal 4 maggio

Riapertura attività con distanza tra persone e mascherine

Milano, 15 apr. (askanews) – “La Lombardia guarda avanti e progetta la ‘nuova normalità’ all’insegna della prevenzione, della cura e della programmazione. Dal 4 maggio, la Regione chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle ‘Quattro D’: distanza (un metro di sicurezza tra le persone), dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), digitalizzazione (obbligo di smart working per le attività che lo possono prevedere) e diagnosi (dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia)”. Lo ha comunicato in una nota la Regione Lombardia.