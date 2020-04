Mercoledì 15 aprile 2020 - 17:58

25 aprile: tante adesioni, raccolti 100mila euro per Cri e Caritas

Migliaia le adesioni: Maionchi, Alajmo e Manni le ultime

Milano, 15 apr. (askanews) – A una settimana dal lancio, la campagna “25 aprile 2020 #iorestolibera #iorestolibero” per celebrare la Liberazione dal nazifascismo ha già registrato 2.500 adesioni e raccolto 100mila euro di fondi da destinare alla Caritas Italiana e alla Croce Rossa Italiana per fornire aiuto a chi non ha un tetto o un pasto garantito. Le persone che hanno donato (attraverso la piattaforma di crowdfunding GoFundMe) e hanno lasciato un messaggio di sostegno all’iniziativa, sono state più di 1.800, mentre nelle ultime ore, hanno aderito all’iniziativa i fratelli Alajmo, le etoile Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, e Mara Maionchi che si aggiungono agli oltre 1.300 protagonisti italiani della cultura, della società civile, dello spettacolo e dello sport che hanno risposto all’appello dell’Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi).

Oltre alla mobilitazione sui social e alla raccolta fondi, il giorno in cui 75 anni fa il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia proclamò l’insurrezione generale, è previsto un comizio in streaming sulla piattaforma 25aprie2020.it della presidentessa nazionale dell’Anpi, Carla Nespolo, della 99enne partigiana romana del Movimento dei cattolici comunisti ed ex deputata e senatrice, Maria Lisa Cinciari Rodano, e della giovane studentessa e attivista, Sara Diena. Si festeggerà, dunque, in una sorta di privato collettivo, nell’isolamento della propria casa, ma tutti insieme, in un grande abbraccio virtuale al posto di quello fisico, reale, del tradizionale, lunghissimo, corteo nazionale che ogni anno attraversa il centro di Milano. Una festa di popolo che la terribile pandemia di Covid-19 ha costretto sui social e sul Web.

Il comizio virtuale, dedicato al concetto di libertà e all’importanza e attualità della Costituzione eredità della Resistenza, sarà aperto dall’Inno di Mameli e si chiuderà con le note di “Bella ciao” che risuoneranno anche dalle frequenze di diverse radio e tv locali di tutta Italia collegate in diretta. Un canto liberatorio, che gli organizzatori della manifestazione, invitano a fare tutti insieme dalle finestre e dai balconi delle abitazioni in cui siamo confinati.