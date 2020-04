Martedì 14 aprile 2020 - 18:27

I nuovi casi mai così pochi dal 6 marzo. Ma ancora oltre 600 morti

Il nuovo bilancio della protezione civile

Roma, 14 apr. (askanews) – E’ di 104.291 attualmente positivi, 37.130 guariti, 21.067 deceduti, 162.488 casi totali il bilancio dell’emergenza coronavirus in Italia, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi della Protezione civile.

In particolare i nuovi casi positivi oggi sono “solo” 675 più di ieri: si tratta dell’incremento giornaliero più basso (+0,65%) dallo scorso 6 marzo (furono 620 in più rispetto al 5 marzo, ma comunque in aumento del 18,81%). I guariti oggi sono 1695 più di ieri, mentre le vittime sono 602 in più, numeri in linea con quelli degli ultimi giorni.

L’incremento dei casi totali, 2972 più di ieri, è in calo rispetto agli ultimi giorni e si attesta per la prima volta sotto il 2%: +1,86%. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186, -74 su ieri. Il 70% dei positivi è in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati sono 1.073.689, +26779 su ieri (+2,56%).

