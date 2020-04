Martedì 14 aprile 2020 - 08:49

Coronavirus, gli ultimi dati della Protezione civile (566 morti in 24 ore)

Nuovi positivi: 1.363

Roma, 13 apr. (askanews) – Sull’epidemia da COVID-19 in Italia la Protezione civile ha fatto sapere, per bocca di Angelo Borrelli, che da ieri ci sono stati +566 morti, 1.363 nuovi positivi e 1.224 guariti. Inoltre, “in terapia intensiva sono attualmente ricoverati 3.260 pazienti, 83 in meno rispetto a ieri”, così sempre Borrelli. Dei 103.616 attualmente positivi, ha specificato, 28.023 sono ricoverati con sintomi, 3.260 in terapia intensiva e 72.333 si trovano in isolamento domiciliare.

Int2