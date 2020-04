Lunedì 13 aprile 2020 - 16:41

La situazione coronavirus nel Lazio

Crescono i guariti: 25 nelle ultime 24 ore

Roma, 13 apr. (askanews) – Anche oggi con l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato c’è stata la videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi – riferisce D’Amato – registriamo un dato di 123 casi di positività e un trend in frenata al 2,5%, continua la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.174) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.367). Rinnovo l’appello a mantenere alta l’attenzione e deve proseguire l’attività di forte vigilanza sulle residenze per anziani con controlli a tappeto su tutto il territorio. Questa mattina ho appreso dalla direzione sanitaria dell’Istituto Spallanzani che il poliziotto ricoverato, uno dei primi casi a livello regionale è clinicamente guarito, una bella notizia. Domani 14 aprile si concludono le misure restrittive per i Comuni di Fondi, Contigliano e Nerola. Per quanto riguarda il MOF – mercato ortofrutticolo di Fondi verranno mantenuti i controlli agli accessi, non si tratta di un ‘tana libera tutti’, ma si rientra nelle misure ordinarie nazionali. Nella Asl di Rieti eseguite procedure di sorveglianza sul 64% del personale operativo nei reparti a rischio COVID e di questi solamente l’1,2% è risultato positivo. Per quanto riguarda i guariti salgono di 25 unità nelle ultime 24h per un totale di 764, mentre i decessi sono stati 5” precisa l’Assessore D’Amato.

