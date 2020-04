Sabato 11 aprile 2020 - 17:27

“A Milano non c’è una netta riduzione dei contagi. State a casa”

Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera

Milano, 11 apr. (askanews) – L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera invita a non abbassare la guardia a Milano e provincia in cui non si registra “una netta e decisa riduzione dei contagi”. Il totale dei positivi al Covid-19 ha infatti raggiunto la cifra di 13.268, con 520 persone in più, circa il doppio rispetto all’aumento registrato ieri sul giorno precedente.

“Milanesi non scherziamo, rimaniamo in casa – ha detto Gallera in diretta Facebook -. Non fatevi prendere della fobia di dover uscire a Pasqua. Non c’è bisogno di andare a fare la spesa, fate quello che avete in casa. La linea un giorno scende e un giorno sale”.

“I dati di oggi – ha concluso – ci dicono che la partita non è finita; non rilassatevi, la Protezione civile ci dice che il trend è migliore rispetto alla scorsa settimana ma i dati ci dicono che dobbiamo resistere, restare in casa, i fine settimana da qui al 3 maggio li passiamo a casa, non come qualcuno sta facendo andando al mare”.

Riguardo l’intera Regione, il numero di positivi è aumentato di 1.544 casi, rispetto all’aumento del giorno precedente di 1.286. In aumento anche il numero di ricoveri, mentre è in calo di 28 unità il numero di ricoverati in terapia intensiva: -28.

