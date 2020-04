Venerdì 10 aprile 2020 - 23:07

Papa Francesco conclude la Via Crucis nel silenzio

Niente discorso conclusivo per la cerimonia senza fedeli

Roma, 10 apr. (askanews) – E’ terminata nel silenzio, senza il consueto discorso conclusivo del Papa, la Via crucis che ha presieduto, a causa dell’epidemia di coronavirus, non, come vuole la tradizione, al Colosseo, ma, senza fedeli, in una piazza San Pietro deserta. Sulle note del coro della Cappella Sistina, il Pontefice ha lasciato la piazza, senza aggiungere parole alle meditazioni composte dal carcere di Padova.

Cinque detenuti, di cui un ergastolano in regime di 41bis, una famiglia vittima di omicidio, la figlia di un ergastolano, un’educatrice, un magistrato di sorveglianza, la madre di un carcerato, una catechista, un sacerdote accusato ingiustamente di pedofilia e poi assolto con formula piena, un frate volontario, un poliziotto, tutti collegati alla Cappellania della casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova: sono gli autori delle meditazioni che sono stati letti questa sera nel corso della Via Crucis presieduta quest’anno dal Papa sul sagrato della Basilica di San Pietro e non, a causa del coronavirus, al Colosseo.

Il cammino della Croce è stato condotto da due gruppi di cinque persone ciascuno: quello della Casa di Reclusione “Due Palazzi” di Padova e quello, in camice bianco, della Direzione Sanità e Igiene del Vaticano.

Il Papa ha seguito sotto un baldacchino sul sagrato della basilica vaticana, mentre il percorso, all’interno del colonnato berniniano vuoto, ha avuto inizio nei pressi dell’obelisco, girato attorno allo stesso per otto stazioni e poi proceduto verso il “ventaglio” per quattro stazioni. Sotto il “ventaglio” era stato collocato il Crocifisso di San Marcello, rivolto verso il Papa. Qui è stata collocata la dodicesima stazione. La tredicesima stazione era a metà del “ventaglio”, mentre l’ultima era sopra la piattaforma. Tutto l’itinerario era segnato da fiaccole a terra.

(Foto dai social media) Ska/Int11