Giovedì 9 aprile 2020 - 13:21

Scuola, piattaforme per didattica a distanza sotto attacco hacker

Fuori uso il Registro elettronico gestito da Axios

Roma, 9 apr. (askanews) – Le piattaforme per la didattica a distanza delle scuole pubbliche, in queste settimane chiuse per l’emergenza coronavirus, sono sotto attacco hacker. Da ieri sera infatti, il registro elettronico gestito da Axios, che contiene anche le piattaforme Collabora” e “Impari” per la didattica a distanza, risulta fuori uso.

La società ha spiegato in una nota che “da questa notte la nostra struttura è continuamente vessata da attacchi informatici (tipo DDoS) da parte di hacker. Abbiamo bloccato questo attacco grazie al tempestivo intervento dei nostri tecnici e quelli di Aruba Enterprise, purtroppo il servizio nella giornata di oggi potrà subire delle alterazioni e non funzionare regolarmente. I nostri sistemi sono sicuri, ma l’enorme numero di accessi fraudolenti blocca il regolare accesso ai servizi. Tutte le nostre forze al momento sono in campo per ripristinare al più presto il servizio. Stiamo inoltre preparando regolare denuncia da inoltrare alla polizia postale. Confidiamo di ripristinare la situazione al più presto”.

Già nei giorni scorsi numerose scuole sulla piattaforma “Impari” erano state oggetto di attacchi informatici.