Giovedì 9 aprile 2020 - 09:18

Roma, Raggi: arrivate 100mila mascherine per dipendenti Campidoglio

"Garantire tutte le tutele possibili"

Roma, 9 apr. (askanews) – “È fondamentale garantire ai lavoratori che sono in prima linea tutte le tutele possibili: sono stata al deposito Atac di Grottarossa dove sono appena arrivate 100mila mascherine ffp2 destinate ai dipendenti del Comune e delle società partecipate che svolgono servizi essenziali a contatto con il pubblico: autisti di bus e tram, operatori ecologici, agenti della Polizia Locale, addetti alla rete di farmacie comunali”. Lo annuncia su Fb in un video la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Grazie a questa nuova fornitura, i nostri lavoratori e quelli comunali e delle aziende municipalizzate come Atac, Ama, Farmacap, potranno continuare a operare nella massima sicurezza – continua-.Sappiamo quanto sia importante che tutti possano sentirsi al sicuro e protetti. Per questo già nelle scorse settimane abbiamo provveduto alla distribuzione della prima fornitura di mascherine al personale capitolino e alle nostre aziende, malgrado le difficoltà nel reperimento di questi dispositivi sull’intero territorio nazionale”.

“La nostra città ha risposto con responsabilità e tenacia a questa emergenza, grazie al lavoro di tante persone che assicurano la continuità di servizi pubblici fondamentali – assicura la sindaca – . Come amministrazione continueremo a sostenerli, facendo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per garantire standard di sicurezza adeguati per l’intera cittadinanza. #NonAbbassiamoLaGuardia”, conclude.