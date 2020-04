Mercoledì 8 aprile 2020 - 17:06

Diventa “open” ambulatorio senologia Campus Bio-Medico Roma

Percorso senza prenotazione, riservato e sicuro

Roma, 8 apr. (askanews) – Proseguire la lotta contro il carcinoma al seno anche davanti all’emergenza Covid-19 è la risposta del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico a tutte le donne che temono o vivono il dramma di un tumore. Da oggi l’ambulatorio specialistico di senologia è open per tutte le donne bisognose di cure. Un servizio al territorio per la prevenzione dei tumori al seno specificamente dedicato alle donne che abbiano un sospetto o una diagnosi accertata di tumore della mammella.

“Noi non ci fermiamo e non ci possiamo fermare perché il tumore al seno deve essere combattuto e le cure non possono aspettare. Questo è un servizio al territorio specificamente dedicato alle donne che devono affrontare la malattia”. Con queste parole il responsabile della Breast Unit e direttore della Senologia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Vittorio Altomare ha annunciato l’attivazione dell’ambulatorio specialistico open tutte le mattine, dal lunedì al giovedì, per tutte le donne bisognose di cure.

Se l’emergenza di queste settimane sta riducendo la capacità degli ospedali di effettuare gli screening e la diagnostica dedicata e fa convergere la maggior parte del personale medico e infermieristico verso il contrasto all’epidemia di Covid-19, la Breast Unit del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha messo a disposizione l’ambulatorio di Senologia per le donne che necessitano di cure tempestive.

Da mercoledì 8 aprile l’ambulatorio di Senologia diventa quindi “open”, ovvero accessibile con la sola richiesta del medico di famiglia, senza necessità di prenotazione. Dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 11 un percorso riservato e sicuro è a disposizione delle pazienti con un sospetto o una diagnosi accertata di tumore della mammella. Uno specialista senologo, affiancato da un radiologo dedicato, prenderà in carico la paziente sottoponendola nel corso della stessa giornata agli accertamenti clinico-strumentali necessari (mammografia, tomosintesi, ecografia mammaria, core biopsy, ago aspirato). (segue)