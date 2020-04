Mercoledì 8 aprile 2020 - 16:10

Costa: fare green deve diventare appetibile

"E' un'opportunità vera. Non vogliamo togliere alcuna tutela"

Roma, 8 apr. (askanews) – “Non vogliamo togliere alcuna tutela ma rendere appetibile il fare green”. A spiegarlo è stato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, rispondendo ad un’interrogazione nel corso del Question Time alla Camera.

Per ricostruire e far ripartire il paese è necessario che “si parli di una nuova normalità ma spinta verso il green” sottolinea Costa. “Abbiamo varato provvedimenti legislativi e altri ne arriveranno e dobbiamo restare nella prospettiva Ue del green”. Perchè il green “è un’opportunita vera: dalla semplice colonnina di ricarica per l’auto elettrica che ha bisogno di 11-18 autorizzazioni amministrative, all’efficientamento energetico dei condomini, che rappresentano una grande occasione di rigenerazione urbana e creazione di posti lavoro”.