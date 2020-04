Martedì 7 aprile 2020 - 14:20

Aumenti fino al 4100% per le mascherine, sequestri in Puglia

Costate 0,36 euro una e rivendute agli enti sanitari fino a 18-20

Roma, 7 apr. (askanews) – Con un’operazione chiamata “Ad ogni costo”, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Bari, coordinati dalla Procura locale, hanno eseguito un sequestro nei confronti di 3 società baresi ritenute responsabili di aver effettuato manovre speculative sulla vendita dei dispositivi di protezione individuali e mascherine nei confronti di diverse Aziende Sanitarie pugliesi. Il sequestro ammonta ad oltre 1,1 milioni di euro.

Nei giorni scorsi, le indagini del Gruppo Tutela Spesa Pubblica della GdF hanno permesso di acquisire concreti elementi su illecite attività poste in essere dalle società fornitrici di aziende sanitarie pubbliche, tra cui ASL Bari e diverse aziende ospedaliere del territorio pugliese.

Le società, hanno accertato gli inquirenti, compivano manovre speculative consistenti nel fare incetta o acquisire in ogni caso i dispositivi protettivi e poi rivenderli con ricarichi economici via via crescenti nel corso dei diversi passaggi della filiera commerciale, in tal modo imponendo sul mercato un prezzo di vendita progressivamente maggiorato ed esageratamente superiore a quello ordinario praticato prima dell’emergenza. I ricarichi applicati, quasi mai inferiori al 100%, hanno registrato picchi sino al 4100%.

