Domenica 5 aprile 2020 - 17:58

Lombardia, i dati di Gallera. “Preoccupa Milano”

Meno ricoveri

Roma, 5 apr. (askanews) – Il Lombardia ci sono stati +249 morti per COVID-19 in 24 ore. In totale risultano 50.455 positivi al virus con incremento nelle 24 ore di +1.337 e 8.905 morti (+249). Lo ha comunicato Gallera sottolineando, tra le altre cose, che diminuiscono i ricoveri ma preoccupa Milano dove il dato dei nuovi contagiati è in crescita e non riesce a stabilizzarsi.

