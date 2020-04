Domenica 5 aprile 2020 - 13:43

Da oggi in Lombardia obbligatoria la mascherina (o simili) per chi esce

Ieri la nuova ordinanza

Roma, 5 apr. (askanews) – Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato ieri su Fb una nuova ordinanza che da oggi-domenica impone a tutti coloro che possono uscire di indossare una protezione per il volto, mascherina o altro, contro il contagio da coronavirus. “Dovrete, quando potete uscire, coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus se per caso siete portatori”, così Fontana ieri. Ha anche detto che la voglia di uscire è forte ma che occorre continuare con lo sforzo di rimanere in casa.

