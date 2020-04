Domenica 5 aprile 2020 - 14:59

Contagiati in Lombardia 4.183 medici e infermieri, Gori: qualcosa è andato storto

"Troppi non erano protetti"

Milano, 5 apr. (askanews) – Sono 4.183 i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari contagiati negli ospedali lombardi, di cui 448 all’Asst Spedali di Brescia; 436 all’Asst Bergamo Est (Ospedali di Seriate e Alzano); 283 all’Asst Lecco; 282 all’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Qualcosa è andato storto, troppi non erano protetti”. Lo ha scritto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori su twitter. Gori ha poi precisato in un altro tweet che “alcuni tra questi medici e infermieri potrebbero essersi infettati anche fuori dagli ospedali: nelle loro case, in altri luoghi. Giusto tenere conto anche di questa osservazione – ha concluso – per una corretta lettura dei dati”.

