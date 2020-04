Giovedì 2 aprile 2020 - 18:13

Coronavirus, i numeri principali della Lombardia di oggi

I dati della Regione

Roma, 2 apr. (askanews) – In Lombardia, secondo la Regione, si sono registrati 1.292 nuovi positivi (ieri 1.565) al coronavirus, mentre ci sono stati altri 357 morti in 24 ore per COVID-19. Ci sono, inoltre, 165 ricoverati in meno, e 9 pazienti in più in terapia intensiva.

Int2