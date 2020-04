Mercoledì 1 aprile 2020 - 13:40

Zingaretti: riapertura Paese, attenersi a indicazioni scienza

Gli italiani hanno bisogno di certezze

Roma, 1 apr. (askanews) – “La politica deve attenersi sempre e non a giorni alterni alle indicazioni del comitato scientifico” quindi si preparerà un’uscita dall’emergenza Coronavirus per riaprire il Paese in base a queste indicazioni. Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti rispondendo ai giornalisti in videoconferenza in merito al dibattito sulla riapertura del Paese avviato da Matteo Renzi. “La riapertura delle attività produttive sono decisioni che vanno prese in base alle indicazioni del comitato scientifico. E’ ovvio che ci dobbiamo occupare e molto della ripresa economica, del Lavoro, ma non ci sarà ripresa economica se prima non tuteliamo la salute” ha spiegato e aggiunto: “Oggi il ministro Speranza ha detto parole chiare”. “Su indicazione della scienza bisognerà costruire un programma di ritorno alla normalità o meglio a un modo di vivere che sarà quello dopo il Coronavirus ma la politica deve attenersi assolutamente e sempre alle indicazioni che verranno. Se si molla ora rischiamo di vanificare tutti gli sforzi. Gli italiani ora hanno bisogno di certezze. La politica deve attenersi sempre e non a giorni alterni alle indicazioni della scienza” ha tenuto a sottolineare.