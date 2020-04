Mercoledì 1 aprile 2020 - 09:18

“Se il test rapido funziona lo faranno tutti nel Lazio” (assessore D’Amato)

"Sarà la nostra arma. Verrà fatto a tappeto"

Roma, 1 apr. (askanews) – Se il test rapido funziona “lo estendiamo a tutti i sei milioni di abitanti del Lazio”. Così Alessio D’Amato, assessore regionale del Lazio alla Sanità, in una intervista al Corriere della Sera disegnando la strada che la Regione vuole percorrere nella lotta contro “un virus subdolo e meschino”.

Per l’assessore “la nostra arma contro il Covid-19 deve essere il test rapido a tappeto. È fondamentale. Per questo mi auguro che arrivi al più presto una validazione scientifica dalle sperimentazioni che stiamo eseguendo”.

I test rapidi in via di sperimentazione sono “quello che stanno testando lo Spallanzani e i medici di base sulla popolazione di Nerola e a quello che ha iniziato a sperimentare il Policlinico Tor Vergata”. Sono test diversi “ma entrambi sul sangue e danno esiti rapidi. Cerchiamo di lavorare su più fronti per arrivare presto a una conclusione positiva”. Quanto al test in sperimentazione al Gemelli, “purtroppo non ha dato esiti scientifici validi. I medici del Policlinico hanno appurato che dava troppe false negatività”.

Sui tamponi D’Amato è chiaro: “Come dimostrano i dati siamo la quarta regione d’Italia per numero di tamponi effettuati: oltre 33mila. Ma anche se volessi triplicare lo sforzo, con i tempi di lavorazione degli attuali tamponi impiegheremmo anni a testare tutta la popolazione”, ha concluso.

Bet/Int5