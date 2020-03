Martedì 31 marzo 2020 - 08:26

Coronavirus, Confagricoltura: servono 200mila operai nei campi

Giansanti: dall'Est Europa non può arrivare nessuno

Roma, 31 mar. (askanews) – “Con le persone colpite dal virus, quelle in quarantena e gli stagionali stranieri rientrati nei Paesi di origine che non possono tornare in Italia per il blocco della circolazione nelle campagne mancano braccia. E siamo in un momento cruciale: si avvicina la stagione della raccolta degli ortaggi e della frutta estiva. Servono almeno 200 mila persone subito. Per questo abbiamo chiesto strumenti governativi che facilitino le assunzioni, come i voucher, o la possibilità di impiegare persone che hanno perso il lavoro o i cassintegrati”. Lo dice al Corriere della Sera Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura.

“Stiamo entrando nel periodo primaverile, quando iniziano le raccolte e si programmano quelle estive, dai pomodori al grano, e si preparano le vigne e le potature degli oliveti. Al momento mancano 200 mila persone rispetto agli standard, gli operai dell’Est Europa che solitamente vengono da noi per 4-5 mesi e adesso non possono”, aggiunge.