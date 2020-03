Lunedì 30 marzo 2020 - 06:13

Di Matteo: la mafia punta a prendersi le aziende in crisi

"C'è un altro contagio da evitare"

Roma, 30 mar. (askanews) – “C’ è un altro terribile contagio che dobbiamo scongiurare in questo momento: l’ economia legale rischia di essere infettata ancora di più dalle mafie”. Lo spiega Nino Di Matteo, ex pm a Palermo e oggi componente del Consiglio superiore della magistratura, in un’intervista a “Repubblica”

“Condivido perfettamente l’ allarme dei nostri investigatori, che sono i migliori al mondo sul fronte della lotta alle mafie. I padrini e i loro complici potrebbero aver già iniziato a contattare imprenditori e commercianti assaliti dalla crisi economica, offrendo ingenti disponibilità di liquidità, magari sotto forma di prestiti. Penso agli operatori del commercio, del settore alberghiero, in generale alle piccole e medie imprese. In breve tempo – aggiunge Di Matteo – la criminalità organizzata potrebbe arrivare all’ obiettivo di controllare numerose attività economiche legali. Non possiamo permetterlo, sarebbe un gravissimo passo verso l’ apparente legalizzazione delle mafie. È la grande sfida che ci aspetta, non riguarda solo il nostro governo, ma anche le istituzioni europee”.