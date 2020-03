Lunedì 30 marzo 2020 - 14:24

Coronavirus, LEGO lancia due iniziative per i bambini nel mondo

Per quelli in zone di guerra e per quelli in quarantena

Milano, 30 mar. (askanews) – Nel contesto dell’emergenza per la pandemia di Coronavirus LEGO Foundation e il Gruppo LEGO hanno unito le loro forze per affrontare le esigenze più critiche dei bambini, con due iniziative, annunciate dai due CEO, Niels B. Christiansen e John Goodwin: una rivolta ai bambini più vulnerabili che si trovano nei campi profughi o in zone di guerra e l’altra è pensata per tutti quelli che si trovano costretti a casa, in quarantena.

La prima iniziativa – spiegano da LEGO – è una donazione di 50 milioni di dollari da parte di LEGO Foundation volta a sostenere i bambini più bisognosi, garantendo loro di continuare ad apprendere attraverso il gioco, aiutandoli a sviluppare competenze fondamentali per tutta la vita. La donazione sarà suddivisa tra tre partner: Education Cannot Wait garantisce l’istruzione ai bambini colpiti da emergenze e crisi prolungate; una selezione di partner di LEGO Foundation, che si rivolgono a bambini e famiglie colpite da COVID-19; e ulteriori partner, al servizio della comunità, in cui il Gruppo LEGO ha una presenza significativa. L’obiettivo è quello di raggiungere rapidamente i bambini colpiti dalla crisi con forniture essenziali e di fornire ogni sostegno utile per continuare ad apprendere attraverso il gioco.

La seconda iniziativa – proseguono i due manager del colosso danese – è pensata per attutire l’impatto della crisi sanitaria sull’educazione dei bambini. L’UNESCO stima che più di 160 paesi abbiano attuato la chiusura delle scuole a livello nazionale, il che significa l’87% della popolazione studentesca mondiale. Si tratta di oltre 1,5 miliardi e mezzo di bambini in età scolare che in questo periodo non frequentano la scuola, un numero che probabilmente potrà solo aumentare nelle prossime settimane.

“Per questo motivo – spiegano da LEGO – abbiamo radunato i nostri designer, i guru STEM, i creativi e gli esperti del gioco. Abbiamo scavato nei nostri archivi e abbiamo scovato nuove idee per imparare divertendosi. La nostra speranza è di alleviare un pochino la tensione e lo stress per le famiglie, mantenendo i bambini impegnati nel gioco e incuriosendoli. Abbiamo creato il sito www.LEGO.com/letsbuildtogether e lanciato #letsbuildtogether attraverso i nostri canali sociali per dare nuove idee di costruzione, sfide quotidiane ideate dai progettisti LEGO, costruzioni retrò e tutorial dal vivo con i fan di tutto il mondo”.

Gli esperti di gioco di LEGO Foundation condivideranno anche nuovi modi apprendere attraverso tutte le tipologie di gioco che aiuteranno i bambini a sviluppare competenze per tutta la vita, come il pensiero critico, la creatività e la risoluzione dei problemi, mentre sono fuori dalla scuola.