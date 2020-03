Lunedì 30 marzo 2020 - 18:58

Coronavirus, Borrelli e Locatelli: continuare con le misure

"Restare a casa"

Roma, 30 mar. (askanews) – “Occorre riaffermare con forza l’esigenza di restare a casa. Sono piccoli sacrifici che ci torneranno utili per uscire prima possibile da questa emergenza”. Lo ha ribadito il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della quotidiana conferenza stampa in cui sono comunicati numeri un po più confortanti rispetto ai giorni scorsi sull’emergenza Coronavirus.

Da parte sua il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, ha sottolineato come il Paese, stia “andando nella direzione giusta e non bisogna cambiare strategia. L’obiettivo che ognuno di noi ha in testa è riuscire a contenere la situazione e prevenire altri focolai epidemici e ripristinare il più possibile la consueta quotidianità”.

