Sabato 28 marzo 2020 - 11:26

Ritrovato morto il bambino scomparso ieri a Metaponto

Il corpo rinvenuto alla foce del fiume Bradano dopo una notte di ricerhe

Roma, 28 mar. (askanews) – E’ stato ritrovato stamani senza vita nei pressi della foce del fiume Bradano, il corpo di Diego: il bambino di tre anni scomparso da ieri in Basilicata, a Metaponto in contrada Marinella.

Il piccolo Diego ieri è scomparso improvvisamente. Stava giocando in casa quando i genitori – entrambi imprenditori agricoli – lo hanno perso di vista per un attimo e non lo hanno poi più visto. Spaventati, hanno immediatamente lanciato l’allarme: le forze dell’ordine e i vigili del fuoco si sono attivati, anche attraverso l’uso di droni, per ritrovare il bambino scomparso.

Le ricerche sono durate tutta la notte: inizialmente era stato il cane di famiglia a guidarle, portando i ricercatori nei pressi del fiume Bardano, a mezzo chilometro dall’abitazione rurale della famiglia. Per trovare il bambino scomparso sono state impegnate almeno 150 persone tra forze dell’ordine e vigili del fuoco, coinvolgendo anche i sommozzatori dei vigili del fuoco per ispezionare il fiume. Purtroppo, non è stato sufficiente. Questa mattina è arrivato il triste epilogo: i cani specializzati in ricerche delle forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo senza vita del bambino in un canneto nei pressi della foce del fiume, dove il piccolo Diego era scivolato.

“Abbiamo sperato per tutta la giornata di ieri e per tutta la notte – ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi- ma la tragedia con la quale dobbiamo fare i conti questa mattina ci coglie impreparati perché proprio non riusciamo ad accettare l’idea che una giovane vita possa finire a causa di un destino crudele”.