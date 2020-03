Sabato 28 marzo 2020 - 14:19

La scorsa notte in Veneto nati 95 bambini

Zaia: è un segnale positivo

Venezia, 28 mar. (askanews) – “Nel bollettino di oggi non solo notizie negative, ma anche una positiva: sono nati questa notte 95 bambini”.

Lo ha sottolineato il governatore Luca Zaia, nel punto stampa dalla Protezione Civile. “Un segnale positivo, mentre contiamo quanti si ammalano e muoiono, ma anche quanti vengono dimessi”.

Nelle ultime ore – ha proseguito – sono stati 95 i nuovi nati, che si aggiungono ai 91 bimbi venuti alla luce ieri, e agli 84 del giorno precedente”. Sul fronte coronavirus il presidente della Regione ha ricordato poi “le ventimila persone in isolamento, i 7930 positivi, i duemila malati ricoverati in ospedale, i 344 in terapia intensiva, i 362 morti ed i 655 dimessi”. (foto di repertorio) Bnz/Int9