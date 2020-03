Sabato 28 marzo 2020 - 14:07

Coronavirus, Viminale: ieri 210.365 le persone controllate

Invece sono state 2.783 le sanzioni

Roma, 28 mar. (askanews) – Nella giornata di ieri sono state controllate sul territorio, per verificare l’applicazione delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, 210.365 persone e 98.653 esercizi commerciali. Salgono così, dall’11 al 27 marzo 2020, a 2.866.868 le persone controllate e a 1.334.928 gli esercizi commerciali. Lo comunica il Viminale.

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state sempre ieri 2.783; 86 le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione, 50 le persone denunciate per violazione della quarantena. Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 72; 31 i provvedimenti di chiusura delle attività.