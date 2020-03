Sabato 28 marzo 2020 - 18:08

Coronavirus, in Lombardia 2.117 contagiati e 542 morti in 24 ore

Dimessi arrivano oltre soglia 9mila da inizio emergenza

Roma, 28 mar. (askanews) – Salgono a 39.415 i pazienti positivi al Coronavirus in Lombardia, 2.117 persone in più nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 11.152, con 1.319 persone in terapia intensiva. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera. I decessi salgono a 5.944 in totale, con 542 morti in 24 ore. Crescono anche i dimessi che superano la soglia dei 9mila pazienti: da ieri hanno abbandonato l’ospedale 961 persone che erano positive al Covid-19.