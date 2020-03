Sabato 28 marzo 2020 - 11:58

Coronavirus, Decaro: allo studio soluzione per fondi a Comuni

Comuni hanno bisogno di garantire i servizi

Roma, 28 mar. (askanews) – “I Comuni hanno bisogno essenzialmente di due cose, la prima è dare una risposta nell’immediato a quelle persone che hanno una difficoltà dal punto di vista economico e alle persone più fragili, quindi dare la possibilità a queste persone di poter acquistare generi alimentari. Stiamo studiando con il Governo una soluzione immediata per dare liquidità ai Comuni e dare loro la possibilità di acquistare dei buoni spesa o dei generi alimentari da dare a quelle persone che oggi non hanno più un reddito”. Lo ha detto a Sky TG24 il sindaco di Bari e Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani Antonio Decaro.

“Contemporaneamente stiamo chiedendo al Governo nel prossimo decreto di inserire delle misure che ci possano permettere di continuare ad erogare i servizi. I Comuni – ha poi detto Decaro – sono come delle grandi aziende, vivono di entrare e di uscite, se le entrate si sono ridotte notevolmente o comunque le abbiamo azzerate, perché con il Governo abbiamo scelto di sospendere le tasse in questo momento, dobbiamo comunque continuare ad erogare i servizi, come la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico o i servizi sociali”.