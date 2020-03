Venerdì 27 marzo 2020 - 17:55

Nelle ultime 24 ore 969 morti in Italia (in tutto sono 9.134)

I malati ad oggi sono 66.414

Roma, 27 mar. (askanews) – Sale a 9.134 il numero delle persone decedute in questa emergenza coronavirus in Italia. Lo riferisce la Protezione Civile nel consueto punto stampa precisando che nelle ultime ore le vittime sono state 969 (80 di queste erano decedute ieri). Ad oggi i positivi sono 66.414 (4.401 più di ieri) I pazienti in terapia intensiva sono 3.732.

In Lombardia – epicentro dell’epidemia in Italia – i morti per coronavirus registrati oggi sono 541, il secondo dato più alto registrato in Regione (546 lo scorso 21 marzo) per un totale di 5.402 vittime. Ieri i decessi erano stati 387. Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. I nuovi casi di Cornavirus sono 2.409 per un totale di 37.298 (+6,9%). Con i soli casi registrati in Lombardia, l’Italia supera per numero di casi la Cina che ne registra 81.897.

Gli ospedalizzati sono 11.307 (+456 rispetto a ieri, in calo dai 655 del giorno prima). In rianimazione sono ricoverati 1.292 pazienti (+29), i dimessi sono 200 per un totale di 8.001.

