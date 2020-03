Venerdì 27 marzo 2020 - 15:17

Denunciate ieri 129 persone per violazione della quarantena (Viminale)

Ieri controllate 183mila persone

Roma, 27 mar. (askanews) – Proseguono i controlli di polizia per verificare l’applicazione delle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19. Solo nella giornata di ieri, rende noto il Viminale, sono state 129 le persone denunciate per violazione della quarantena. Sono state controllate, invece, 183.578 persone e 95.073 esercizi commerciali. Salgono così, dall’11 al 26 marzo 2020, a 2.656.503 le persone controllate e a 1.236.275 gli esercizi commerciali.

Con l’entrata in vigore ieri del nuovo regime sanzionatorio le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti ​sono state 1.515; 69 le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione.

Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 148; 32 i provvedimenti di chiusura delle attività.

Gci/Int9