Venerdì 27 marzo 2020 - 17:46

Coronavirus, Toti: in Liguria aumenteremo tamponi a dismisura

"Servono per programmare i bisogni sanitari"

Genova, 27 mar. (askanews) – “Aumenteremo i tamponi a dismisura nella nostra regione e faremo i test sierologici, ma è bene sapere che serviranno ai nostri medici, ai nostri infermieri e epidemiologici per sapere di quante terapie intensive avremo bisogno di qui alle prossime settimane”. Lo afferma su Facebook il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

“A questo – sottolinea il governatore ligure – servono i tamponi: a tarare il sistema sanitario per curare chi va in difficoltà e sapere quanto è diffuso il virus nella nostra realtà territoriale e quanti stanno sviluppando gli anticorpi. I tamponi non servono alla singola persona per stare meglio, perché il tampone può risultare negativo in questo momento e domani potrebbe essere positivo. Serve invece stare a casa, non avvicinarsi agli altri, non stringere la mano, lavarsi le mani, cercare di prendere tutti gli accorgimenti utili”. “Faremo i tamponi – spiega Toti – soprattutto al personale sanitario perché è il più esposto e serve alla nostra sanità per programmare i suoi bisogni e per gestire il personale. Aumenteremo i tamponi anche a campione sulla popolazione, ma bisogna sapere che non potranno dare quelle risposte in termini di salute del singolo soggetto”.

“In Liguria – conclude il governatore – andremo oltre le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità aumentando anche i test molecolari e sierologici in tutta la popolazione, per capire quanti sono i contagiati soprattutto nelle singole categorie e programmare così nuovi posti nelle terapie intensive, nella media intensità o nelle quarantene”.