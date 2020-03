Giovedì 26 marzo 2020 - 08:19

Cosa dice Burioni sull’andamento dell’epidemia in Italia

"L'estate è nelle nostre mani, dipende da quello che facciamo ora"

Roma, 26 mar. (askanews) – “Siamo in un momento decisivo, in un momento in cui dobbiamo continuare a rimanere in casa e a far sì che il virus non si trasmetta. Non si trasmette da solo. E’ l’unico modo che abbiamo per uscire da questa situazione. Per una volta, uno vale uno. Quello che fa ognuno di noi poi si riflette su tutti gli altri”. Lo ha detto Roberto Burioni, professore di Microbiologia e virologia all’Università Vita-Salute del San Raffaele di Milano, ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”.

“Cosa succederà in estate? Non ha senso fare qualunque previsioni. Non hanno senso previsioni ottimistiche, ma nemmeno quelle pessimistiche. Dobbiamo pensare al presente. L’estate è nelle nostre mani. Dobbiamo restare a casa. Ciò che accadrà d’estate dipenderà da quello che facciamo noi adesso. Se continuiamo a stare in giro a fregarcene, il virus non si fermerà. Se invece adesso continuiamo con un sacrificio, fermiamo parte grossa dell’epidemia e poi piano piano ricominciamo, non sono così pessimista. Comunque è impossibile ora fare previsioni. Viviamo alla giornata, fare programmi alla distanza non ha senso”, ha sottolineato.

