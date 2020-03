Mercoledì 25 marzo 2020 - 14:41

Sisma, riunione sindaci-Legnini: verso pacchetto ricostruzione

"Sarà condiviso"

Roma, 25 mar. (askanews) – Un pacchetto di proposte condivise sulla ricostruzione pubblica e privata, sulla sburocratizzazione delle procedure, sulle norme per l’assunzione del personale e sulle azioni da mettere in campo per il rilancio economico delle zone colpite dal sisma del 2016. Questi i punti centrali al centro della riunione tra il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini e i sindaci della cabina di regia Anci sul terremoto – Maurizio Mangialardi (Senigallia), Antonio Fontanella (Amatrice), Gianguido D’Alberto (Teramo), Aleandro Petrucci (Arquata del Tronto) e Nicola Alemanno (Norcia) – confrontatisi ieri pomeriggio in video conferenza. “Un incontro quanto mai opportuno – ha detto al termine della riunione Maurizio Mangialardi – che segna l’avvio di un percorso concreto e condiviso che sindaci e cittadini aspettavano da tempo. Siamo ben consapevoli – ha aggiunto Mangialardi – che l’emergenza coronavirus sia la priorità in questo momento ma bisogna evitare che i territori colpiti dal sisma del 2016, già duramente colpiti, vengano ulteriormente travolti”. “Il commissario parla il nostro stesso linguaggio – ha aggiunto Mangialardi – e siamo convinti che l’interlocuzione sarà efficace e proficua. Il Paese vive un momento gravissimo – ha concluso Mangialardi – e non chiediamo risorse ma procedure semplificate per la ricostruzione, misure che sono a costo zero”.