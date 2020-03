Mercoledì 25 marzo 2020 - 18:20

I principali dati di oggi sull’epidemia da COVID-19 in Italia

Li ha comunicati la protezione civile. Borrelli non in conferenza causa febbre

Roma, 25 mar. (askanews) – Questi i dati principali sull’epidemia di COVID-19 in Italia comunicati oggi dalla protezione civile: in 24 ore più 3.491 positivi (ieri ne erano stati conteggiati 3.612), 683 morti (ieri erano stati 743) e 1.036 guariti. Oggi il capo della protezione civile Borrelli non ha partecipato alla conferenza stampa in quanto aveva la febbre.

