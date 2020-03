Martedì 24 marzo 2020 - 21:39

Speranza: siamo nel pieno della bufera. Non abbassare la guardia

"Vediamo qualche segnale ma non bisogna illudersi"

Roma, 24 mar. (askanews) – “Siamo nel pieno della bufera. Vediamo qualche segnale ma non bisogna farsi illusioni e abbassare le guardia”. A spiegarlo è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a “diMartedì” su La7.

“La situazione è e resta serissima anche se in questi giorni c’è stata una primissima decelerazione – spiega il ministro – Dati che non vanno letti giorno per giorno ma in un arco di 7-8 giorni. Le misure drastiche adottate vanno mantenute anche perchè le prossime giornate saranno davvero cruciali”.