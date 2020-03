Martedì 24 marzo 2020 - 13:37

“Imploriamo gli italiani, rispettate le misure”

Lo ha detto il commissario straordinario Arcuri

Roma, 24 mar. (askanews) – “E’ importante davvero attenersi alle prescrizioni che ha dato il governo, anche nella consapevolezza che sono difficili e quasi non contemporanee: imploriamo tutti gli italiani a rispettarle”. E’ l’appello rivolto a tutti gli italiani dal Commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, in una conferenza stampa alla Protezione civile.

“Dobbiamo fare in modo – ha aggiunto – che questa emergenza non si diffonda nelle regioni dove il contagio sinora è cresciuto di meno”.

“Siamo attaccati da un nemico forte, invisibile e sconosciuto: abbiamo reagito prima di altri Paesi e siamo di fronte a una emergenza che non ha precedenti”.

Nes/Int2