Martedì 24 marzo 2020 - 07:10

Coronavirus, Borrelli: mascherine? Arrivati tardi, procedure lente

Bloccate importazioni dall'estero, occorre produzione nazionale

Milano, 24 mar. (askanews) – “Dovremmo poter comprare i ventilatori da terapia intensiva nei supermercati, le mascherine ad ogni angolo e invece stiamo faticando”.Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ammette le difficoltà di approvvigionamento del nostro Paese per i dispositivi di sicurezza per fronteggiare l’emergenza coronavirus. In una intervista a Repubblica afferma che “India, Russia, Romania, Turchia hanno bloccato le esportazioni. Vogliono essere pronti per i loro picchi. Siamo intervenuti con le ambasciate, ma temo che mascherine dall’estero non ne arriveranno più”.

Il capo della Protezione Civile spiega che “broker internazionali, e senza scrupoli, si presentano agli amministratori delle aziende medicali con la valigetta dei contanti. Accaparrano e vanno a vendere allo Stato che offre di più. Noi, per troppo tempo, ci siamo dovuti rivolgere alle strutture centralizzate degli acquisti pubblici, procedure lente”. In questo senso le cose ora sono cambiate: “Ora sono diventate legge tre norme, e in particolare l’articolo 71 che ci restituisce la possibilità di acquistare al di fuori del codice degli appalti – spiega – Nei momenti speciali servono leggi speciali e qualsiasi dirigente non deve aver paura a mettere una firma. Sulle mascherine siamo arrivati tardi”. E sulle mascherine l’unica via d’uscita è avviare “la produzione nazionale, prima possibile. L’Italia su certi beni così importanti, ora capiamo vitali, deve cambiare traiettoria, fare scorte”.

Borrelli, che ai tempi di Guido Bertolaso capo della Protezione Civile è stato ministro delle Finanze, riguardo a quella fase che vide una sorta di delegittimazione del dipartimento afferma: “La Protezione civile dà grande visibilità, quasi sempre positiva, e la politica tende ad appropriarsi dei risultati. Per guidarla bene ho imparato che non bisogna essere troppo ambiziosi. Dopo Bertolaso, e dopo Gabrielli, si è pensato di cancellare la Protezione. L’hanno depotenziata, oggi dovremmo tornare a rafforzarla”.